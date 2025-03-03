Общество

«Передай другому»: петербургский молодежный проект побывал в Пскове

Команда проекта «Мегабайт медиа» исследует регионы России и доказывает, что путешествовать можно бюджетно, экологично и интересно. В новом выпуске ведущая проекта Екатерина Катаева рассказала историю появления визитной карточки Пскова - инсталляции «Россия начинается здесь», а также о мемориале значимому историческому событию «Ледовое побоище», о завораживающих своей историей местах в Изборске и многом другом.

Видео: Мегабайт Медиа / ВКонтакте

Команда проекта, посещая города России, рассказывает и о экологических проектах, призывая зрителей вести осознанный образ жизни.

«Мегабайт Медиа» посетили городское пространство «Экопрактика» на набережной реки Великой. Руководитель «Экопрактики» Виктория Посадская рассказала о том, почему Псковскую область называют экологически чистым и «зеленым» регионом, как вырос интерес псковичей к экологии и о развитии музея переработки, который можно будет посетить всем желающим в ближайшее время.

Проект «Передай другому» реализуется совместно с Росмолодёжь.Гранты.