Общество

В Пскове 62% мужчин планируют делать подарки на 8 Марта– опрос

В этом году 62% мужчин и 60% женщин планируют делать подарки на 8 Марта. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Представители сильного пола чаще всего готовят подарки своим супругам (36%), женщины — мамам (39%). По 2% мужчин и женщин намерены порадовать коллег женского пола.

Кто-то будет дарить только цветы, кто-то — подарок и букет. Женщины планируют потратить в среднем 4000 рублей на подарки и 2000 рублей на цветы. Мужчины же закладывают более существенный бюджет: 6000 рублей на подарки и 4000 рублей на букеты.