Общество

Псковская область встретит 8 Марта с теплой погодой

В Международный женский день жителей Псковской области ожидает теплая погода без существенных осадков, рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Сегодня мы наблюдаем и чувствуем на себе осадки, которые вызваны прохождением циклона. Мы находимся на юго-восточной периферии циклона, который пройдёт через нас днём и ночью. Уже с завтрашнего дня погода начнёт улучшаться», - рассказала синоптик.

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В течение Международного женского дня температура воздуха поднимется до 6-11, 7-12 градусов, ночью столбики термометров покажут от 0-5 до 2-7 градусов.

Ожидается, что теплые воздушные массы будут поступать благодаря изменению направления ветра на южное. Такая благоприятная погода сохранится вплоть до 11 марта, после чего возможны изменения.

«8 Марта все наши жители Псковской области должны встретить с теплом и солнышком», - заключила Тала Нещадимова.