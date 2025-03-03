Сенатор предложила создать реестр домашних питомцев с интеграцией в Госуслуги

В России нужно ввести норму о создании единой федеральной базы домашних питомцев с последующей ее интеграцией в Госуслуги, обязательном чипировании и стерилизации животных, не предназначенных для разведения, заявила сенатор Ольга Епифанова.
Законопроект о праве регионов принимать решение, содержать бездомных собак в приютах или усыплять, готовят в Госдуме, сообщила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. По ее словам, депутаты также готовят поправку о том, что все бродячие собаки должны быть отловлены, а их выпуск на волю запрещен. Кроме того, отловленные животные должны содержаться не менее 30 дней для поиска хозяина до принятия решения об усыплении. Регионы могут увеличить этот срок.
По словам Епифановой, можно сколько угодно внедрять процедуру ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск в среду обитания), производить безвозвратный отлов, усыплять невостребованных бездомных собак - ни одна из этих мер не будет эффективной, если не остановить неконтролируемый приток животных на улицы, пишет РИА Новости.
Иными словами, пока не наведем порядок с владением и разведением животных, к лучшему мало что изменится, и за безответственность людей, за отсутствие четко выстроенной системы будут расплачиваться животные, предупредила сенатор. Кроме того, «необходимо пересмотреть список потенциально опасных собак, который сейчас представляет собой совершенно нерабочий, куцый вариант», полагает она.