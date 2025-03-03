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Общество

Сенатор предложила создать реестр домашних питомцев с интеграцией в Госуслуги

05.03.2025 12:08|ПсковКомментариев: 0

В России нужно ввести норму о создании единой федеральной базы домашних питомцев с последующей ее интеграцией в Госуслуги, обязательном чипировании и стерилизации животных, не предназначенных для разведения, заявила сенатор Ольга Епифанова.

Законопроект о праве регионов принимать решение, содержать бездомных собак в приютах или усыплять, готовят в Госдуме, сообщила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. По ее словам, депутаты также готовят поправку о том, что все бродячие собаки должны быть отловлены, а их выпуск на волю запрещен. Кроме того, отловленные животные должны содержаться не менее 30 дней для поиска хозяина до принятия решения об усыплении. Регионы могут увеличить этот срок.

«Считаю, что предполагаемые поправки не способны решить проблемы в комплексе, при всем уважении к коллегам-депутатам. Борьба со следствием без воздействия на причину каждый раз неизбежно будет приводить к исходной точке. Причина же сложившейся ситуации заключается в тотально неконтролируемом разведении непродуктивных животных, из которых наибольшую опасность представляют собаки», - сказала политик.

По словам Епифановой, можно сколько угодно внедрять процедуру ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск в среду обитания), производить безвозвратный отлов, усыплять невостребованных бездомных собак - ни одна из этих мер не будет эффективной, если не остановить неконтролируемый приток животных на улицы, пишет РИА Новости

«Остановить его возможно только с введением всеобщей обязательной регистрации домашних непродуктивных животных, и начать надо с собак. Я говорю не о существующем праве регионов вводить на своем уровне регистрацию животных, а о введении этой нормы на федеральном уровне, создании единой федеральной базы домашних непродуктивных животных с последующей ее интеграцией в Госуслуги, обязательном чипировании и обязательной стерилизации животных, не предназначенных для разведения», - подчеркнула она.

Иными словами, пока не наведем порядок с владением и разведением животных, к лучшему мало что изменится, и за безответственность людей, за отсутствие четко выстроенной системы будут расплачиваться животные, предупредила сенатор. Кроме того, «необходимо пересмотреть список потенциально опасных собак, который сейчас представляет собой совершенно нерабочий, куцый вариант», полагает она.

«К владельцам потенциально опасных собак должны предъявляться особые требования с целью соблюдения безопасности окружающих. Недавнее нападение на женщину с ребенком породистого ротвейлера, находившегося на улице без хозяев и без намордника, в очередной раз свидетельствует о такой необходимости», - подчеркнула Епифанова.
Источник: Псковская Лента Новостей
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