Общество

Тала Нещадимова: Гроза в марте — это исключение

Жители Псковской области в ночь с 4 на 5 марта наблюдали по всей территории региона грозу. О том, что такие погодные условия в марте являются исключением, рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Гроза в марте — это, безусловно, редкое явление. Однако это событие служит подтверждением того, что даже при таком резком контрасте температур, как в этом случае, когда на смену очень тёплой воздушной массе пришла холодная, на границе между ними может произойти гроза. Пока нет оснований говорить о том, что в марте грозы стали обычным делом, и тем более считать их количество. Скорее всего, это была единственная гроза в этом месяце. И даже если в апреле будут грозы, это не значит, что они станут частым явлением. Просто так сложились атмосферные условия», - подчеркнула Тала Нещадимова.

Она добавила, что весенние грозы обычно начинаются в мае, и именно тогда стоит ожидать большего количества таких природных явлений.

«Поэт был прав», - заключила синоптик.