Общество

Три молнии ударили по Великим Лукам в первый день грозового сезона. ВИДЕО

Западные регионы России 4 марта отметили раннее открытие грозового сезона. Мартовские грозы охватили Новгородскую и Псковскую области, принеся с собой неожиданные погодные сюрпризы.

Особенно запомнилось жителям Великих Лук, когда три молнии подряд ударили по городу. Как сообщают местные СМИ, одна из них попала в дерево рядом с железнодорожным вокзалом.

Гроза в Великом Новгороде также оказалась примечательной, поскольку она разразилась прямо в центре города и была зафиксирована местной метеостанцией, пишет Telegram-канал «Метеостанция.Новости».