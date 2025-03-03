Общество

Рост численности клещей ожидается в Псковской области

Рост численности клещей ожидается на территории Псковской области в связи с повышенной температурой воздуха, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Псковской области прошло в правительстве региона под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Обсуждение было посвящено реализации профилактических мероприятий по предотвращению природно-очаговых инфекций в Псковской области.

Отдельное внимание на заседании уделили предупреждению заболеваний, вызванных укусами клещей.

Как сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко, в весенний период 2025 года в регионе ожидается превышение температурной нормы воздуха и, соответственно, рост численности клещей.

«Вся территория области является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) и иксодовому клещевому боррелиозу (ИКБ). Актуальность проблемы сохраняется ввиду возможности развития тяжелых форм болезни и летальных исходов», — подчеркнула она и проинформировала, что в прошлом году зарегистрировано порядка 2,7 тысячи укусов клещей, из них 11 граждан были инфицированы КВЭ и 15 — ИКБ.

Участники заседания обсудили вопросы усиления мер профилактики этих и других инфекций, вызванных укусами клещей.

Одним из самых эффективных способов защиты населения является прививка. В медучреждения региона препарат для вакцинации поступил.

Вера Емельянова обратила отметила, что прививать в первую очередь необходимо граждан, чья профессиональная деятельность связана с работой в лесных и полевых условиях — это работники агропромышленного комплекса, заготовщики древесины, строители, дорожные рабочие и другие. Также к группе риска относятся дети, выезжающие в зоны отдыха, работники загородных оздоровительных лагерей, охотники, рыбаки.

Кроме того, первый вице-губернатор обратила внимание руководства районов и муниципальных округов на своевременное и качественное выполнение мероприятий по выкосу травы и акарицидной обработке территорий, прилегающих к учреждениям образования и туризма, а также мест массового отдыха людей.