Общество

Дума одобрила закон о совершенствовании порядка управления госимуществом

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, которым предусматривается совершенствование порядка управления государственным и муниципальным имуществом, в частности, исключение продажи акций акционерных обществ на специализированном аукционе. Документ был инициирован группой депутатов.

«Законом о приватизации не установлены ограничения по способу продажи акций акционерных обществ, а именно, только посредством специализированного аукциона. При этом необходимо отметить, что при продаже акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, имеют место случаи неверного толкования региональными органами власти и соответствующими надзорными органами закона о приватизации - о необходимости продажи акций акционерных обществ исключительно с использованием специализированного аукциона», - указывают авторы документа.

Также следует отметить, что при определении рыночной стоимости пакета акций акционерных обществ в том числе учитывается объем корпоративных прав, которые может приобрести покупатель по результатам торгов, отмечают авторы документа. При этом, в силу специфики специализированного аукциона, объем корпоративных прав распределяется между несколькими победителями, фактически снижая стоимость продаваемого актива из-за уменьшения объема корпоративных прав, что может привести к риску оспаривания начальной цены продажи со стороны покупателей, говорится в пояснительной записке. Проведение специализированного аукциона также не дает возможности конкурентного роста цены в ходе процедуры проведения торгов, так как у участников специализированного аукциона «нет возможности повышать предлагаемую цену, что в итоге может привести к недополучению поступлений денежных средств от продажи акций акционерных обществ в бюджеты соответствующего уровня», считают авторы документа.

Также закон уточняет перечень сведений об условиях приватизации, размещаемых в открытом доступе на официальном сайте в интернете. Документ распространяет на объекты культурного наследия и объекты речных портов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, начальная (минимальная) цена продажи которых устанавливается равной 1 руб., правила о включении в перечень федерального имущества, приватизация которого может быть осуществлена на основании решения Минфина России без включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества.

Законом предусматривается возможность обременения продаваемого на аукционе государственного или муниципального имущества ограничениями, предусмотренными ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и иными федеральными законами и (или) публичным сервитутом.

Также документом из сферы действия закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» исключаются правоотношения по реализации древесины, полученной из срубленных, спиленных, срезанных стволов деревьев, произрастающих на земельных участках (их частях) или землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. При этом устанавливаются особенности отчуждения такой древесины, за исключением древесины, которая получена в результате использования лесов и осуществления мероприятий по сохранению лесов, порядок отчуждения которой урегулирован в соответствии с лесным законодательством.

Кроме того, согласно закону, акционерное общество с числом акционеров более 1 млн, уставом которого не предусмотрено положение о возможности проведения общего собрания акционеров акционерного общества с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, вправе будет в 2025 году провести годовое заседание собрания с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен другой срок вступления в силу, пишет ТАСС.