Общество

Бывшего главного врача петербургской больницы объявили в розыск

Экс-главврача городской больницы № 20 в Петербурге Татьяну Суровцеву объявили в федеральный розыск. Такие данные опубликованы 5 марта в базе розыска МВД.

В министерстве уточняют, что она разыскивается по одной из статей Уголовного кодекса. Ее номер не приводится.

Согласно данным СПАРК, Суровцева перестала быть главным врачом больницы 2 декабря 2024 года. С 20 декабря исполняющим обязанности главврача назначен Дмитрий Монашенко. Как следует из информации портала Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, Монашенко также является заведующим нейрохирургическим отделением городской больницы № 26.

Напомним, полиция приходила с обысками в администрацию Московского района и городскую больницу № 20 еще осенью 2024 года. Тогда были задержаны 36 человек, в том числе Татьяна Суровцева. Поводом для обысков стало уголовное дело о хищении бюджетных средств при помощи фиктивно трудоустроенных «мертвых душ». Как сообщало МВД, в больнице с 2021 года были фиктивно трудоустроены знакомые и родственники руководства. Они были оформлены как уборщики, операторы ЭВМ, водители и т.д. При этом своих обязанностей не исполняли, а зарплату за них получали организаторы и соучастники криминального бизнеса.

Всего были «трудоустроены» несколько десятков человек. Организаторы преступной схемы получали за фиктивных сотрудников зарплаты и внушительные премии. Следствие сообщало, что общий ущерб бюджету может доходить до 1 млрд руб.

В октябре прошлого года Куйбышевский суд Петербурга заключил под стражу четырех подозреваемых, пишет РБК.

Суровцева руководила больницей с 2005 года. Согласно данным портала «Декларатор», в 2021 году главврач отчитывалась о годовом доходе в 5,6 млн руб. На тот момент в ее собственности находилось 18,5 тыс. кв. м недвижимости — 4 земельных участка, жилой дом площадью 183 кв. м и квартира 139,8 кв. м. По информации СПАРК, ранее она также являлась сопредседателем регионального отделения «Народного фронта» в Петербурге.