Общество

Две потерявших жилье при пожаре на улице Труда семьи временно разместят в маневренном фонде

Две семьи, временно оставшиеся без жилья, будут размещены в нашем маневренном фонде, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

Напомним, 5 марта произошло возгорание в одной из квартир дома по улице Труда. Оперативно прибывшие на место пожарные спасли 5 человек. Еще 28 жильцов, в том числе 8 детей, эвакуировали из задымленных помещений. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

К ликвидации пожара на 18 квадратных метрах привлекали 17 специалистов и 4 единицы техники МЧС .