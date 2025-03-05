Общество

Как безопасно похудеть при серьезном ожирении, рассказал пластический хирург

Каждый человек стремится к красоте и здоровью. Однако порой случается, что некогда красивое и молодое тело подвергается серьезному испытанию - ожирению. Пластический хирург Елизавета Варанавская отметила, что похудеть в таком состоянии может быть опасно без грамотного сопровождения.

Фото создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Похудение при серьезном ожирении – это длительный и комплексный процесс, требующий индивидуального подхода и контроля со стороны специалистов. Самостоятельные эксперименты с диетами и физическими нагрузками могут привести к нежелательным последствиям», – подчеркнула хирург.

Варанавская отметила, что для начала необходимо пройти обследование, чтобы выявить хронические заболевания. Только после этого диетолог поможет составить индивидуальный план питания с учетом состояния здоровья и образа жизни обратившегося за помощью.

«Не ставьте себе нереальные цели. Безопасная скорость похудения – 0,5–1 кг в неделю. Избегайте экстремальных диет - голодание и жесткие ограничения в питании могут привести к серьезным проблемам. И запомните, что похудение должно быть результатом изменения двух факторов: пищевых привычек и физической активности», - комментирует врач.

Эксперт рассказала, что рацион питания должен включать достаточное количество белков, витаминов и минералов. Необходимо создать дефицит калорий, но не за счет голодания, а за счет сокращения порций и исключения вредных продуктов. Разумеется, похудения - это полный отказ от фастфуда, полуфабрикатов, сладостей и газированных напитков.

«Хирургическое лечение назначается по показаниям и в крайних случаях. Например, бариатрическая хирургия - это операции по уменьшению объема желудка (бандажирование, рукавная гастропластика, желудочное шунтирование) - могут быть эффективным методом снижения веса при тяжелом ожирении. Операция нужна, когда другие методы похудения не приносят результатов, а ожирение представляет собой угрозу для жизни пациента», - акцентирует внимание эксперт.

Спикер отметила, что операция - это не панацея. После нее человек должен соблюдать строгую диету и регулярно заниматься спортом, чтобы закрепить результат. Также может потребоваться удаление избытков кожи, ведь после снижения веса часто возникает проблема избыточной кожи, которую можно удалить хирургическим путем (абдоминопластика, брахиопластика, феморопластика и т.д.), пишет RuNews24.ru.

«Помните, что похудение – это марафон, а не спринт, ведь безопасное похудение при серьезном ожирении – это длительный процесс. Будьте терпеливы, настойчивы и ничего не бойтесь», – резюмирует врач.