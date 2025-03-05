Сергей Вострецов: От системных переработок учителей страдают все

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ поддерживает новую систему оплаты труда для педагогов. По мнению председателя объединения Сергея Вострецова, это поможет решить проблему с переработками.
В 2026 году в Российской Федерации планируется утвердить новую систему оплаты труда для педагогов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В ходе своего выступления в Госдуме он отметил, что новая система оплаты будет разработана с учетом результатов пилотных проектов и должна быть внедрена в образовательных учреждениях по всей стране с 2027 года, пишет ТАСС.
Вице-премьер также отметил, что правительство активно работает над созданием отраслевых систем оплаты труда, направленных на устранение существующих различий. В этот процесс вовлечены такие государственные органы, как министерство труда, министерство здравоохранения, министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.
Во многих регионах в школах некомплект учителей составляет более 30–40%, продолжил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.
«Горбатиться за гроши, которые платят за голую ставку, молодёжь уже не хочет. И работать как рабы на галерах с утра до ночи в ожидании, когда наработают выслугу и стаж, они не готовы — от слова совсем. До учебных занятий доходят только самые отчаянные или те, кому совсем некуда податься. При этом падают и дисциплина, и качество образования в школах в целом. Хорошо, что правительство наконец решило заняться этой запущенной проблемой. По-моему, лучше лечить больного, чем пытаться воскресить мёртвого!» — заключил Сергей Вострецов.