Владимир Кузь: Память о Победе объединяет общество и формирует национальную идентичность

Праздник Победы в Великой Отечественной войне играет ключевую роль в сохранении коллективной памяти и национальной идентичности, а также служит важным инструментом для воспитания молодого поколения. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь.
По его словам, юбилей Победы олицетворяет память о тех, кто боролся за свободу и независимость, жертвуя собой на фронте и в тылу. Объединение общества в стремлении почтить память героев позволяет осознавать масштабы жертв, принесённых ради будущего.
Владимир Кузь отметил, что празднование юбилея Победы открывает широкие возможности для воспитания молодого поколения. Изучение истории через призму событий войны помогает молодёжи осознать цену мира и свободы, формировать гражданскую позицию и уважение к прошлому.
Владимир Кузь отметил важность патриотического воспитания молодежи и подчеркнул, что ранее был период, когда этой теме не уделили «должного внимания».
В заключение, комментируя предстоящие мероприятия, посвящённые 80-летию Победы, Владимир Кузь подчеркнул их значимость для патриотического воспитания. По его мнению, такие события играют ключевую роль в формировании правильного отношения к стране и её истории, особенно среди молодых людей.