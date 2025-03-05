Общество

Владимир Кузь: Память о Победе объединяет общество и формирует национальную идентичность

Праздник Победы в Великой Отечественной войне играет ключевую роль в сохранении коллективной памяти и национальной идентичности, а также служит важным инструментом для воспитания молодого поколения. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь.

«Праздник Победы, отмечаемый в России, и, наверное, не только в России, а в странах бывшего Советского Союза, имеет огромное значение для всего общества, особенно в контексте 80-й годовщины. Эта дата нам напоминает не только о трагических событиях, которые произошли в прошлом, но и служит важным моментом для коллективной памяти и национальной идентичности», — заявил Владимир Кузь.

По его словам, юбилей Победы олицетворяет память о тех, кто боролся за свободу и независимость, жертвуя собой на фронте и в тылу. Объединение общества в стремлении почтить память героев позволяет осознавать масштабы жертв, принесённых ради будущего.

Владимир Кузь отметил, что празднование юбилея Победы открывает широкие возможности для воспитания молодого поколения. Изучение истории через призму событий войны помогает молодёжи осознать цену мира и свободы, формировать гражданскую позицию и уважение к прошлому.

«Общество должно низко в ноги поклониться ветеранам за ту возможность, за ту жизнь, которую они нам дали. Действительно, мы должны у них перенять ту стойкость, то мужество, которое они проявили, освобождая нашу страну от фашистских захватчиков. В нынешней ситуации наши герои защищают родину и сейчас. Это всё наша идентичность, которая передалась от ветеранов. Мы должны им быть благодарны до конца своих дней. И каждый из нас, кто сколько живет, должен помнить, чтить и максимально проявлять уважение», — добавил депутат.

Владимир Кузь отметил важность патриотического воспитания молодежи и подчеркнул, что ранее был период, когда этой теме не уделили «должного внимания».

«В принципе вектор развития был направлен не в ту сторону, но сейчас у нас все возвращается к тому, что действительно молодежь растет правильно, действительно она начинает ценить, любить и уважать свою страну, свою историческую родину, вспоминать то мужество, те подвиги, которые совершили наши предки», - обратил внимание Владимир Кузь.

В заключение, комментируя предстоящие мероприятия, посвящённые 80-летию Победы, Владимир Кузь подчеркнул их значимость для патриотического воспитания. По его мнению, такие события играют ключевую роль в формировании правильного отношения к стране и её истории, особенно среди молодых людей.