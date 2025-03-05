11 дней остается до конца грантового конкурса от Росмолодёжь

Прием заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон» завершается 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по молодежной политике.
Фото: сообщество «Росмолодежь.Гранты» ВКонтакте
Подать заявку могут авторы социальных проектов от 14 до 35 лет включительно. Максимальный размер гранта — один миллион рублей.
Каждый участник вправе представить не более одной заявки, содержащей один проект в одной из 18 номинаций:
И другие.
Заявки принимаются до 17 марта 12:00 по ссылке.
Рекомендованный срок реализации проектов – май 2025-апрель 2026.