Общество

11 дней остается до конца грантового конкурса от Росмолодёжь

Прием заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон» завершается 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по молодежной политике.



Фото: сообщество «Росмолодежь.Гранты» ВКонтакте

Подать заявку могут авторы социальных проектов от 14 до 35 лет включительно. Максимальный размер гранта — один миллион рублей.

Каждый участник вправе представить не более одной заявки, содержащей один проект в одной из 18 номинаций:

#стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

#помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

#родные_любимые – проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

#МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

#вклад_в_будущее - молодёжные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых ученых.

И другие.

Заявки принимаются до 17 марта 12:00 по ссылке.

Рекомендованный срок реализации проектов – май 2025-апрель 2026.