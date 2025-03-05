Общество

В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» внесут в палату законопроект, которым предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.

Соавтором законопроекта стал лидер партии Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий проект будет внесен на рассмотрение Думы в пятницу.

«Настоящим проектом федерального закона предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 000 рублей», - сказано в пояснительной записке к проекту.

Как рассказал РИА Новости Миронов, в настоящее время, с учетом индексации с 1 февраля, размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет почти 27 тысяч рублей.

«При этом некоторые регионы вводят собственные доплаты: где-то это 30 тысяч, где-то 3500, а где-то дополнительных выплат нет вообще. В итоге создаются неравные условия для семей с детьми. Получается, в одном регионе рожать выгоднее, чем в другом. А нам необходимо повышать рождаемость по всей России», - отметил он.

Лидер эсеров подчеркнул, что данная инициатива служит национальным целям увеличения рождаемости и преодолению демографических проблем в России. По его словам, на реализацию данного законопроекта потребуется дополнительные расходы, около 30 миллиардов рублей. Он считает, что это не такие большие деньги, с учетом острейших демографических вызовов, пишет РИА Новости.

«По всем опросам, главным препятствием к рождению детей являются именно финансовые трудности. В условиях демографического спада необходимо повышать господдержку семей. На это направлена наша инициатива», - заключил Миронов.