Общество

Традиционную акцию «Вам, любимые!» провели приставы в Пскове

Традиционную акцию «Вам, любимые!» провели сотрудники УФССП России по Псковской области в преддверии Международного женского дня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: УФССП РФ по Псковской области

Заместитель руководителя УФССП России по Псковской области Максим Бастрыгин лично поздравил женщин, выразив благодарность за их труд, тепло и заботу.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов в областном суде города Пскова также присоединились к акции.

Они поздравили прекрасных посетительниц суда, вручив им цветы и выразив тёплые пожелания.

Сотрудники органа принудительного исполнения поздравляют всех женщин с наступающим праздником и желают здоровья, счастья и вдохновения.