Общество

Псковский губернатор доложил полпреду президента в СЗФО о готовности региона к паводковому периоду

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 6 марта, принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в Северо-Западном федеральном округе. Совещание, посвященное подготовке к паводковому и пожароопасному периодам, провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее с официального сайта полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе

Михаил Ведерников проинформировал Александра Гуцана об оперативной обстановке на водоемах Псковской области и комплексе мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья. Учитывая погодные условия, половодье специалисты ожидают раннее, затяжное, многопиковое, но не высокое.

«Мониторинг обстановки осуществляется 11 постоянно действующими гидрологическими постами. В целях реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. Проблемных вопросов нет, работа ведется в плановом режиме», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор обратил внимание и на подготовку к пожароопасному сезону, установление которого прогнозируется с 1 апреля. Для профилактики возгораний сухой травы уже в этом месяце будет проведен комплекс превентивных мероприятий. Кроме того, в текущем году запланировано провести работы по устройству, уходу и прочистке противопожарных минерализованных полос, реконструкции лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, благоустройству зон отдыха граждан.

О готовности сил и средств РСЧС к выполнению задач на заседании доложили главы всех субъектов СЗФО, руководство федеральных профильных ведомств, в том числе МЧС России, Росгидромета, Рослесхоза.

«Всем вовлеченным ведомствам необходимо быть готовыми к оперативному реагированию и при необходимости незамедлительно принять дополнительные меры по устранению чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул Александр Гуцан.

На заседании комиссии отмечено, что в этих целях произведен расчет сил и средств группировок функциональных и территориальных подсистем РСЧС. В их состав в целом по СЗФО включено более 45 тысяч человек для борьбы с паводками и 27 тысяч — с лесными пожарами. Создан резерв финансовых средств и материальных ресурсов для первоочередного обеспечения населения питьевой водой, продуктами питания, медикаментами.

По итогам обсуждения полномочным представителем даны поручения, направленные на защиту населения и территорий округа в паводковом и пожароопасном периодах текущего года и информирование аппарата полномочного представителя в ежедневном режиме о складывающейся в регионах обстановке.