Запрещен ввоз 4 тонн кормов для животных из Беларуси на границе в Псковской области

В деревне Лобок, расположенной на российско-белорусской границе РФ в Псковской области, специалист управления Россельхознадзора приостановил перемещение 4 тонн кормов для домашних животных, следующих с территории Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ходе проведения ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещаемый товар, подтверждающих его безопасность и происхождение.
Перемещение 4 тонн кормов для непродуктивных животных по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар вернули в Республику Беларусь.