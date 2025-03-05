Общество

Запрещен ввоз 4 тонн кормов для животных из Беларуси на границе в Псковской области

В деревне Лобок, расположенной на российско-белорусской границе РФ в Псковской области, специалист управления Россельхознадзора приостановил перемещение 4 тонн кормов для домашних животных, следующих с территории Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проведения ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещаемый товар, подтверждающих его безопасность и происхождение.

Перемещение 4 тонн кормов для непродуктивных животных по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар вернули в Республику Беларусь.