Общество

Порховской пенсионерке отремонтируют печи и крышу по требованию прокурора

Администрацию Порховского муниципального округа обязали отремонтировать печное отопление и крышу в доме местной жительницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Проверка установила, что пенсионерка проживает в муниципальном жилом помещении, ее печная система отопления пришла в негодность. На неоднократные ее обращения к наймодателю положительной реакции не последовало, в связи с этим в суд направили исковое заявление о проведении ремонтных работ в принудительном порядке.

«Согласно принятому решению, по иску заместителя прокурора в срок до 1 декабря крыша и печки должны быть отремонтированы, что позволит встретить пожилому человеку зимний период в достойных условиях», - заверили в прокуратуре.