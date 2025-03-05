Общество

В псковском Доме молодежи прошла встреча с участницей СВО

В преддверии Международного женского дня в рамках проекта «Диалоги с героями» в Доме молодежи в Пскове прошла встреча с женщиной-участницей специальной военной операции, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

«Сегодня активисты молодежных патриотических объединений региона встретились с женщиной-военнослужащей нашей 76-й дивизии. Это очень важное мероприятие в рамках патриотического воспитания детей и молодежи. Женщины во все времена стояли плечом к плечу с мужчинами, проявляли мужественность и силу духа, защищая свою землю, и помогали верить в будущее нашей страны», — рассказала заместитель председателя регионального комитета по молодежной политике Екатерина Тимофеева.

Открытый диалог со школьницами и студентками провела Юлия Матанцева — заместитель командира батальона связи по военно-политической работе. Отвечая на вопросы ребят, она рассказала, почему стала военнослужащей, куда может пойти учиться девушка, чтобы в будущем стать военнослужащей, и какие качества нужно развивать в себе, чтобы быть полезной своей родине.

«Всегда найдутся те, кто скажет, что армия не для девочек. Но я знаю точно — женщины в армии очень важны. Они работают связистами, психологами, занимаются документацией. А наши девочки-медики — это настоящие герои. Солдаты всегда с большим уважением относятся к женщинам в армии», — поделилась Юлия Матанцева.