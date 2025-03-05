Накануне 8 Марта были отмечены достижения женщин Псковского филиала Университета ФСИН РФ

Праздничное мероприятие с торжественным вручением ведомственных наград и концертом в честь Международного женского дня состоялось в Псковском филиал Университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.
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Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России
«8 Марта – праздник особенный, наполненным уважительным отношением к женщине и материнству. От души желаю прекрасной половине нашей образовательной организации весны в душе, радости в сердце, любви и взаимопонимания с теми, кто дорог», – сказал начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев.
После объявления приказа о поощрении ряда сотрудников и присвоении им квалификационных званий состоялось торжественное награждение победителей и призеров соревнований по стрельбе из пистолета Макарова.
Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным творческим коллективом Псковского филиала Университета ФСИН России.