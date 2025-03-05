Общество

Борис Елкин: Женщины ежедневно совершают маленькие и большие подвиги

Женщины ежедневно совершают маленькие и большие подвиги, для своих семей. Таким мнением поделился глава города Пскова Борис Елкин в своем поздравлении в Telegram-канале.

«Дорогие женщины! В этот прекрасный весенний день от всего сердца поздравляю вас с 8 Марта! Каждая из вас уникальна. Вы создаете уют в домах, воспитываете детей, достигаете высот в своей профессии и вдохновляете окружающих своим примером. Вы ежедневно совершаете маленькие и большие подвиги, оставаясь опорой для своих близких. Желаю вам нескончаемого счастья, крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими красками, радостями и маленькими чудесами!», - сказал глава города.

Напомним, что сегодня, 8 марта отмечается Международный женский день.