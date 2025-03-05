Общество

Более 400 случаев рака молочной железы ежегодно диагностируют в Псковской области

Более 400 случаев рака молочной железы диагностируют в Псковской области ежегодно, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Рак молочной железы продолжает оставаться одной из самых распространенных форм онкологических заболеваний среди женщин, занимая лидирующие позиции в статистике заболеваемости. В Псковской области ежегодно фиксируется более 400 новых случаев рака молочной железы, что подчеркивает важность ранней диагностики и эффективного лечения этой патологии», - отметили в комитете.

В Псковском областном клиническом онкологическом диспансере врачи-онкологи постоянно работают над усовершенствованием методов лечения, включая реконструктивно-пластическую хирургию, что играет ключевую роль в комплексном подходе к терапии. Удаление груди, или мастэктомия, является радикальным методом лечения, который неизбежно приводит к значительным психологическим последствиям для женщин. Многие пациентки сталкиваются с чувством утраты, неудовлетворенности своим телом и снижением самооценки. В связи с этим, сочетание радикального онкологического лечения и методов восстановления груди становится особенно актуальным, добавили в комитете.

В Псковском онкодиспансере применяются современные техники удаления молочной железы, которые позволяют сохранить кожный чехол и сосково-ареолярный комплекс. Это дает возможность установить импланты или эспандеры, что в дальнейшем способствует восстановлению естественного контура груди.

«Важно отметить, что пациентки, которым ранее была проведена мастэктомия, могут рассмотреть возможность восстановления груди. Однако перед принятием решения необходимо пройти комплексное обследование у квалифицированного онкомаммолога, который сможет оценить индивидуальные особенности состояния здоровья и предложить наиболее подходящие варианты восстановления. В Псковском областном клиническом онкологическом диспансере для этого можно записаться на консультацию к опытному специалисту, онкомаммологу Калиновскому Сергею Анатольевичу», - подчеркнули в комитете.