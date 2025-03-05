Общество

Концерт в честь пушкиногорских женщин дали в «Михайловском»

В Научно-культурном-центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 8 марта, в Международный женский день, состоялся большой праздничный концерт «Дыхание весны». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, главным организатором праздника выступил Пушкиногорский культурно-досуговый центр.

Композицию «Ромашковые поля» исполняет пушкиногорский ансамбль «Смаил». Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

Собравшихся в большом театрально-концертном зале музейного НКЦ приветствовала глава администрации Пушкиногорского района Оксана Филиппова. С самыми лучшими пожеланиями она обратилась к героиням сегодняшнего дня — к жительницам Святогорья и, в первую голову, к матерям и жёнам участников специальной военной операции, заверив их, что в эти дни, полные для них тревожных переживаний и надежд, все земляки — с ними рядом.

Программу концерта — посвящения прекрасной половине человечества украсили выразительные ролики о женщинах Пушкиногорья. С яркими концертными номерами на сцену музейного НКЦ выходили жители и гости района: псковская студия акробатического танца «Акроденс» (руководитель и тренер-хореограф Татьяна Путан), пушкиногорский театр танца «Па-Дам» (руководитель Яна Могучева), хореографический коллектив «Смаил», работающий при Пушкиногорской районной школе искусств имени С.С. Гейченко (руководитель Дарья Егорова), солисты местного досугово-культурного центра Вадим Снегов, Василий Кондратюк, Сергей Булатов, певица из Новоржева Надежда Чистоборская, учащиеся местной ДШИ Мария и Алексей Завьяловы, многие другие.

В «Михайловском», также рассказали, что в этом году заповедник планирует отмечать совместно с администрацией района и Пушкиногорским КДЦ бóльшую часть государственных праздников. Вход на такие вечера-концерты — и сегодняшнее «Дыхание весны» не стало исключением — свободный для всех желающих. В Пушкинском заповеднике напомнили, что в этом квартале в Научно-культурном центре уже провели две такие программы — к Дню защитника Отечества, 23 февраля, а также к Дню памяти 6-й роты, 1 марта. И как уже показала практика, эти акции, собравшие полные залы, были отмечены большим успехом у жителей и гостей посёлка.