Общество

Туман ожидается на территории Псковской области

На территории Псковской области 9 марта ожидается туман, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

«Сегодня в первой половине дня местами по Псковской области сохранится туман с видимостью 500м и менее», - говорится в сообщении.

В условиях плохой видимости псковичей и гостей региона призывать быть осторожными за рулём, снизить скорость и отказаться от маневров; использовать противотуманные фары и переходить дорогу только в установленных местах.