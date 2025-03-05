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Общество

Полицейские посетили Центр помощи детям в Пскове

09.03.2025 16:00|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Международного женского дня полицейские навестили подопечных из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Гости поздравили ребят, администрацию и воспитателей с наступающим праздником. Традиционно стражи порядка пришли не с пустыми руками. Они преподнесли цветы, подарки и угощения к чаепитию.

 

От лица УМВД к собравшимся обратился старший инспектор ОМПО Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области капитан полиции Владислав Бачо. Он пожелал милым девушкам и женщинам весеннего настроения, успехов, благополучия и подчеркнул, что между коллективом Центра и псковской полицией давно уже сложились добрые, доверительные отношения, которые с годами только крепнут и развиваются.

Источник: Псковская Лента Новостей
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