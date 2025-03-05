Общество

Новый вольер для енотов построили в подворье «Птичий дворик» . ВИДЕО

Новый вольер для енотов построили в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе, сообщили в группе «Подворье «Птичий дворик» Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

Также, в сообществе отметили, что подворье теперь работает до 18:00.

Напомним, ранее медвежонок появился в подворье «Птичий дворик» в Пскове.

«К сожалению, медвежонка не посмотреть, он в изоляции, ведь ему нельзя привыкать к людям, чтобы потом была возможность вернуться в дикую природу. Его даже кормить нужно в перчатках, чтобы к запаху человека не привыкал. Понимаем, что вы хотели бы его увидеть, но надеемся на ваше понимание», — рассказали в подворье.