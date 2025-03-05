В псковском «Птичьем дворике» появился медвежонок

Медвежонок появился в подворье «Птичий дворик» в Пскове, сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Видео: подворье «Птичий дворик»

Малышу чуть больше месяца, его нашли в Дедовичах, лесники заготавливали лес и спугнули медведицу. Она бросила малыша. Лесники долго ждали, двое суток кормили его молоком из соски, но его мать так и не вернулась.

«Предложили нам ("Птичьему дворику" забрать медвежонка - ред.), но у нас уже был опыт, вырастают они очень быстро, к осени уже будет взрослое и крупное, опасное животное. Вольер нужен большой и укрепленный, а если убежит... В общем, мы приняли решение взять его на передержку, а затем передать в Тверскую область, там есть биостанция "Чистый лес". Там выхаживают медвежат и выпускают в дикую природу, если вам интересно, можно найти в интернете информацию. Место замечательное, таких крайне мало. Так что мишка у нас на несколько дней», - рассказали в подворье.