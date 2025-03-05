Общество

Депутат Госдумы предложил ужесточить наказание за нападения на экстренные службы

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов направил обращение в МВД России с инициативой закрепить уголовную ответственность для граждан, совершающих нападения на сотрудников экстренных служб во время исполнения ими своих должностных обязанностей.

В своем обращении Сергей Колунов предложил внести изменения в статьи 317 и 318 Уголовного кодекса РФ, которые касаются посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и применения насилия в отношении представителей власти. Он настаивает на том, чтобы эти статьи распространяли свое действие на всех сотрудников экстренных служб, таких как медики, пожарные и спасатели.

«На основании вышеизложенного, прошу Вас предоставить позицию министерства внутренних дел РФ по данному вопросу и оказать содействие в нормативном закреплении данных инициатив», — говорится в обращении депутата.

Эта инициатива направлена на защиту работников экстренных служб, которые часто сталкиваются с агрессией и насилием в ходе выполнения своих обязанностей, и подчеркивает важность обеспечения их безопасности, пишет РИА Новости.

В документе отмечается, что в настоящее время в России наблюдается резкий рост случаев нападения на сотрудников экстренных служб в момент исполнения их должностных обязанностей. Кроме того, по словам Колунова, в 2019 году была введена статья 124.1 УК РФ о воспрепятствовании оказания медицинской помощи, в соответствии с которой уголовная ответственность наступает в случае, если из-за преступных действий не была оказана медицинская помощь, а состояние пациента ухудшилось, однако жизнь и здоровье медицинских работников статья не охраняет.

«Полагаю, что в настоящий момент у сотрудников экстренных служб отсутствует должная правовая защита», — добавил он.

Колунов в обращении подчеркивает, что жизнь и здоровье отдельных представителей власти, которые наряду с сотрудниками экстренных служб также каждый день сталкиваются с противоправным поведением граждан, дополнительно защищается положениями статей 317 и 318 УК РФ.

По мнению парламентария, внесение соответствующих изменений в законодательство будет способствовать дополнительной защите граждан от преступных действий третьих лиц, а также позволит сократить количество преступлений в данной сфере.