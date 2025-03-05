Общество

Выставка архивных документов «Дворяне – все родня друг другу» открылась в Пскове

Государственный архив Псковской области подготовил уникальную выставку архивных документов под названием «Дворяне – все родня друг другу», приуроченную ко Дню архивов, который отмечается сегодня, 10 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Выставка посвящена истории старинных дворянских родов Псковской губернии, чьи представители внесли значительный вклад в российскую историю и культуру. Посетители смогут узнать о таких известных фамилиях, как Голенищевы-Кутузовы, Клокачевы, Чихачевы, Ганнибалы и многих других.

На выставке представлена родословная князей Шаховских, которая впервые покинула архивохранилище, а также алфавитная книга дворян Псковской губернии. Гостям доступны планы интерьеров дворянских усадеб, фотографии и другие интересные материалы.

Любители генеалогии смогут увидеть, как дворяне оформляли свои родословные, а поклонники геральдики познакомятся с семейными дворянскими гербами.

Режим работы выставки:

Сбор экскурсий:

10 марта – 17.00, 18.00;

11 марта – 12.00, 14.00, 16.00, 17.00;

12 марта – 12.00, 14.00, 16.00, 17.00;

13 марта – самостоятельное знакомство с выставкой (без экскурсии) с 12.00 до 17.00.

Экспозиции представлены по адресу: город Псков, улица Петрова, дом 1.

Плата за посещение выставки не взимается. Для визита необходимо записаться. Сделать это можно по телефону: +7-921-001-03-73 или по электронной почте: gapo@pskov.ru.