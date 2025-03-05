Борис Елкин призвал проголосовать за кошку Машу в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0»

Начался второй этап голосования в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0», в котором принимает участие кошка Маша из Городского культурного центра Пскова.
«Друзья, наша кошка Машуня, верный хранитель Городского культурного центра, прошла в финал конкурса, организованного Министерством культуры России! Давайте все дружно поддержим её!» - призвал глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
По итогом прошедшего голосования в полуфинал вышли шесть кошек, два кота и пони.
«Настало время выбрать пятерых претендентов на победу!» - отметили в министерстве культуры.
Голосование завершится 14 марта в 11:00. Проголосовать можно здесь.
Напомним, кошка Маша - известный обитатель Городского культурного центра Пскова, посещала сессии депутатов Псковской городской Думы.