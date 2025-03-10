Общество

Стартовал второй поток псковского чемпионата «Профессионалы»

В Псковской области стартовали испытания второго потока регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». В период до 13 марта участникам предстоит выступить еще в 18-ти компетенциях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии Центра опережающей профессиональной подготовки

В частности, проявить свои навыки и умения готовятся будущие специалисты в области поварского и парикмахерского искусства, технологий моды и графического дизайна, а также начинающие фельдшера, спасатели, сварщики, полицейские, документоведы и т. д.

На площадках, где пройдут соревнования, проведены подготовительные работы. В частности, прошли заседания экспертов, на которых были обсуждены конкурсное задание и критерии оценки, распределены роли между экспертами, созданы группы оценки и получен инструктаж по технике безопасности.

Ранее, с 3 по 7 марта, в Псковской области состоялись испытания регионального этапа чемпионата «Профессионалы» по 15-ти компетенциям. Определены лучшие в сфере дошкольного воспитания, охраны труда, 3D моделирования для компьютерных игр, электромонтажа и др.

Напомним, региональный этап Всероссийского чемпионата объединил свыше 150 студентов и порядка 50 школьников, в том обучающихся колледжей Витебской области Республики Беларусь. Соревнования проходят по 34 компетенциям, отвечающим современным запросам рынка труда в регионе.

Площадками для соревнований стали 32 колледжа и учреждения дополнительного образования Псковской области.

Победители регионального этапа получат возможность представить Псковскую область на федеральном уровне, где смогут побороться за звание лучшего профессионала страны в своей компетенции.

Кроме соревнований на чемпионате организована деловая и профориентационная программы, которые включают стратегические сессии, вебинары, круглые столы, панельные дискуссии, семинары, практикумы, психологические тренинги, презентации, деловые игры, конкурсы и мастер-классы.

Чемпионат проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года вошел в новый президентский национальный проект «Молодежь и дети». Целью чемпионатного движения являются создание условий и системы мотивации, способствующих повышению значимости и престижа рабочих профессий, профессиональному росту молодежи путем гармонизации лучших практик и профессиональных навыков посредством организации и проведения Чемпионатов, а также содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.