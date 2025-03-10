Общество

Объявлен набор волонтёров для участия во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства

Объявлен набор волонтёров для участия во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. С 21 апреля по 12 июня волонтёры будут помогать проводить ежегодный опрос на тему улучшения городских территорий, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Они будут работать на специальных информационных точках, в общественных пространствах и на массовых мероприятиях.

Присоединиться к команде добровольцев могут граждане РФ старше 14 лет. Для этого также необходимо иметь привязанный к Госуслугам профиль на «Добро.pф».

Подать заявку можно на сайте: https://dobro.ru/event/11069440