Общество

Отряду «Дружина» удалось предотвратить выход на лед 10 псковских рыбаков

В Псковской области ведется активная работа по предупреждению несчастных случаев и предотвращению чрезвычайных ситуаций на водоемах региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.

Мероприятия выполняются силами сотрудников регионального УМВД, ГУ МЧС России по Псковской области, управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях, отрядом содействия обороне и безопасности «Дружина».

Например, на выходных сотрудники «Дружины» проводили патрулирование наиболее крупных и посещаемых озер региона в Великолукском, Дновском, Себежском, Островском, Невельском, Бежаницком, Печорском и Гдовском муниципальных округах. Всего проверено более 60 водоемов региона.

В ходе рейдов выявляли потенциальных нарушителей, с которыми проводили профилактические беседы и информировали о запрете выхода на лед. Представителям «Дружины» удалось предотвратить выход на лед 10 рыбаков.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал рыбаков региона отложить подледный лов до следующего сезона и не допускать выхода детей на лед.

«Под воздействием плюсовых температур и яркого солнца лед на водоемах становится пористым и непрочным. Выход на такой лед крайне опасен, поскольку человек рискует сразу провалиться в воду. А выбраться обратно очень сложно — края полыньи обламываются и крошатся под тяжестью тела», — предупредил глава региона.

Если кто-то стал свидетелем происшествия или нахождения детей на льду водоема, следует позвонить в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос на тему: Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?