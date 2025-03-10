Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Как отправить ребенка в летний лагерь
Снять проклятие
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
«Лёгкая кухня» Классические блины
самозапрет на получение кредита
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Эхо несостоявшегося теракта
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
 
 
 
ещё Общество 10.03.2025 13:140 Борис Елкин призвал проголосовать за кошку Машу в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0» 11.03.2025 17:080 Межрегиональный автопробег к 80-летию Победы приняли в Великих Луках 11.03.2025 17:060 Стало известно, на что псковичи чаще всего жалуются в Роспотребнадзор 11.03.2025 17:050 Одиннадцатиклассник из Новосокольников стал призером олимпиады по программированию 11.03.2025 16:370 Псковичи могут подать заявки на конкурс инициатив родительских сообществ 11.03.2025 16:320 Почти 80 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области за неделю
 
 
 
Самое популярное 04.03.2025 18:224 Первый вице-губернатор Денис Салий оставил должность 05.03.2025 09:290 Устроивший стрельбу в Санкт-Петербурге пскович был найден мертвым 04.03.2025 14:083 Борис Елкин: Несколько единиц техники утопили во время ремонта коллектора на улице Западной 10.03.2025 19:531 Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й дивизии 10.03.2025 10:211 Подозреваемых в убийстве лидера ОПГ «Ташкентские» поймали спустя 16 лет в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичи могут подать заявки на конкурс инициатив родительских сообществ

11.03.2025 16:37|ПсковКомментариев: 0

Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ объявило о продлении приема заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ. Регистрация на сайте Знание.Родители продлится до 21 марта 2025 года (до 12:00 по московскому времени), что позволит большему числу родителей и школьных коллективов принять участие в конкурсе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. 

Уже 89 регионов представили свои проекты по развитию воспитательного пространства, однако организаторы приняли решение продлить срок подачи заявок, чтобы привлечь ещё больше интересных идей. Чтобы повысить шансы на успех, родителям предлагается пройти специальный онлайн-курс на платформе Знание.Академия под названием «Родительская инициатива: учимся создавать проекты». Этот курс поможет грамотно составить заявку, определить цели и ожидаемые результаты, а также эффективно распределить ресурсы и организовать работу команды.

Первый сезон конкурса собрал более пяти тысяч проектов от школ со всей страны, и 200 родительских комитетов из 78 регионов стали победителями, получив финансирование на общую сумму около 160 миллионов рублей. Во втором сезоне организаторы планируют увеличить количество победителей в четыре раза, предоставив грантовую поддержку на сумму порядка 700 миллионов рублей.

Проекты могут быть представлены в различных направлениях воспитания: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание. Победившие школы смогут получить финансирование в размере до 500 тысяч, 1 миллиона или 2 миллионов рублей в зависимости от масштаба и значимости проекта. Итоги конкурса будут подведены на заседании Всероссийского родительского комитета в мае 2025 года.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко ранее объявил, что президент РФ поручил выделить 1 миллиард рублей из резервного фонда на реализацию родительских инициатив.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?
В опросе приняло участие 93 человека
11.03.2025, 17:330 Интерактив: Диван-подберезовик 11.03.2025, 17:250 Алексей Репников рассказал о главной интриге 51-го Фестиваля русской музыки 11.03.2025, 17:140 «Гонки по вертикали»: 40 лет спустя, отставка Салия и левые тезисы 11.03.2025, 17:080 Межрегиональный автопробег к 80-летию Победы приняли в Великих Луках
11.03.2025, 17:060 Стало известно, на что псковичи чаще всего жалуются в Роспотребнадзор 11.03.2025, 17:050 Одиннадцатиклассник из Новосокольников стал призером олимпиады по программированию 11.03.2025, 16:510 «Управляйку» обязали отремонтировать подъезд в доме инвалида в Пустошке 11.03.2025, 16:480 Завод «ЗЭТО» укрепляет международные позиции на выставке в Индии
11.03.2025, 16:410 В Пскове запретят парковку на улице Железнодорожной возле путей 11.03.2025, 16:370 Псковичи могут подать заявки на конкурс инициатив родительских сообществ 11.03.2025, 16:350 Девять аварийных домов снесут в Пскове 11.03.2025, 16:320 Почти 80 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области за неделю
11.03.2025, 16:300 На нестабильность связи пожаловались Александру Козловскому в Пустошкинском районе 11.03.2025, 16:230 Окна заменили в двух учреждениях культуры Псковского района 11.03.2025, 16:140 101 класс закрыт на карантин в школах Псковской области 11.03.2025, 16:070 Симфонический оркестр Псковской области готовится отметить 30-летие
11.03.2025, 15:520 В Пскове продолжают искать мужчину, самовольно покинувшего больницу 11.03.2025, 15:430 Нужно ли хранить коробки от техники, ответили псковичам 11.03.2025, 15:400 Администрацию волости в Пустошкинском районе обязали опубликовать данные о пунктах приема ртутьсодержащих ламп 11.03.2025, 15:350 Банковские отделения появятся в салонах МегаФона
11.03.2025, 15:330 Трудоустройство ветеранов СВО обсудили в Пскове 11.03.2025, 15:270 Александр Козловский вручил медаль к 80-летию Победы малолетней узнице в Опочке 11.03.2025, 15:230 Как не ошибиться при покупке онлайн, объяснили псковичам в Роспотребнадзоре 11.03.2025, 15:070 До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 марта
11.03.2025, 15:000 Алексей Репников анонсировал создание фольклорного проекта в Пскове 11.03.2025, 15:000 Билеты на предпоказ фильма про доброго инопланетянина разыгрывает радио ENERGY в Пскове 11.03.2025, 14:560 Жителя Смоленской области в Пскове осудили за серию краж почти на миллион рублей 11.03.2025, 14:540 Обновлённый законопроект о языках народов РФ проходит обсуждение с участием регионов
11.03.2025, 14:520 Выставка к юбилею театрального отделения школы искусств откроется в Пскове 11.03.2025, 14:490 Молодежь Псковской области может выиграть гранты на патриотические проекты 11.03.2025, 14:410 Фотофакт: Ледоход начался на реке Великой в Пскове 11.03.2025, 14:300 Музыка из «Игры престолов» может прозвучать в псковской филармонии
11.03.2025, 14:190 Выставка псковского художника Александра Бушуева откроется в Доме офицеров 11.03.2025, 14:110 В истории много примеров, когда бывшие военные строили успешную карьеру на госслужбе – Наталья Исакова 11.03.2025, 13:520 «Концерт-анекдот» со стихотворениями Даниила Хармса представят в Пскове 11.03.2025, 13:490 На трассе Псков — Гдов спасатели предупредили водителей об опасности выхода на лед
11.03.2025, 13:460 «Потягнем за Отечество!»: Князь Довмонт 11.03.2025, 13:450 Оперы «Храбрый заяц» и «Бременские музыканты» представит в Пскове Мариинский театр 11.03.2025, 13:390 Тело новорожденного в женской сумке обнаружили в себежском лесу 11.03.2025, 13:380 Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников
11.03.2025, 13:280 Александр Козловский провел встречу с женщинами-волонтёрами из Великих Лук 11.03.2025, 13:241 Ряд больных деревьев спилили на улице Максима Горького в Пскове 11.03.2025, 13:130 Медвежонок из псковского «Птичьего дворика» уехал в Тверскую область 11.03.2025, 13:110 Псковичка Анастасия Егорова представит регион на вокальном конкурсе на телеканале «Звезда»
11.03.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Покупатель всегда прав? 11.03.2025, 12:590 Заколоченный участок 11.03.2025, 12:570 Полиция проводит операцию для предотвращения вовлечения псковской молодежи в наркобизнес 11.03.2025, 12:550 Грузовому транспорту запретили ездить по дорогам в Плюсском и Стругокрасненском округах
11.03.2025, 12:530 Подняться на колокольню храма святых Жён-Мироносиц предлагают псковичам 11.03.2025, 12:490 Жители стругокрасненской деревни Маяково жалуются на отсутствие инфраструктуры 11.03.2025, 12:380 Директор отряда «Дружина»: Рыбаки по-разному реагируют на призыв не выходить на хрупкий лёд 11.03.2025, 12:310 Красные дипломы получили 8 выпускников заочного отделения псковского колледжа искусств
11.03.2025, 12:270 Лекцию о Снетогорском монастыре на страницах Дневника митрополита Арсения проведут в Пскове 11.03.2025, 12:210 Врачи псковской инфекционки пролечили 370 пациентов от гепатита С за три года 11.03.2025, 12:160 За год в Псковской области вручили более 600 медалей «50 лет совместной жизни» 11.03.2025, 12:140 «Усадебный парк» в Порховском районе изъяли и реализуют с публичных торгов
11.03.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о 51-м Фестивале русской музыки 11.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 марта 11.03.2025, 11:580 Псковский музей-заповедник присоединился к проекту «Голоса Победы» 11.03.2025, 11:560 Отделы ЗАГС в Псковской области войдут в состав местных администраций до конца марта
11.03.2025, 11:480 Рейтингомер: Бабинингейт, отставка вице-губернатора и депутат с пистолетом. ВИДЕО 11.03.2025, 11:360 У 31% работающих псковичей есть предложения для руководства по оптимизации процессов — опрос 11.03.2025, 11:330 Директора «Пустошкинских теплосетей» оштрафовали за долги 11.03.2025, 11:290 Песни и романсы зазвучат в усадьбе Модеста Мусоргского в Куньинском районе
11.03.2025, 11:250 Фотофакт: Первые палы травы фиксируют в Псковской области 11.03.2025, 11:230 «Адская трасса»: жители Плюсского округа жалуются на разбитую дорогу 11.03.2025, 11:160 Движение грузовиков ограничат в Новосокольническом районе до 15 апреля 11.03.2025, 11:100 Весеннюю пробежку проведут на берегу реки Великой в Пскове
11.03.2025, 11:080 «Кузница»: Покупатель всегда прав? 11.03.2025, 10:550 Отряду «Дружина» удалось предотвратить выход на лед 10 псковских рыбаков 11.03.2025, 10:470 Суд наложил арест почти на 20 млн рублей великолукской компании ООО «Слактис» 11.03.2025, 10:381 Более 124 тысяч пассажиров перевезла псковская «Ласточка» с начала года
11.03.2025, 10:270 Подозреваемую в краже продуктов задержали в псковском гипермаркете 11.03.2025, 10:170 Школа сахарного диабета открылась в Пушкинских Горах 11.03.2025, 10:100 В РФ могут признать дату окончания Ленинградской битвы днем воинской славы 11.03.2025, 09:550 «Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru