Общество

Псковичи могут подать заявки на конкурс инициатив родительских сообществ

Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ объявило о продлении приема заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ. Регистрация на сайте Знание.Родители продлится до 21 марта 2025 года (до 12:00 по московскому времени), что позволит большему числу родителей и школьных коллективов принять участие в конкурсе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Уже 89 регионов представили свои проекты по развитию воспитательного пространства, однако организаторы приняли решение продлить срок подачи заявок, чтобы привлечь ещё больше интересных идей. Чтобы повысить шансы на успех, родителям предлагается пройти специальный онлайн-курс на платформе Знание.Академия под названием «Родительская инициатива: учимся создавать проекты». Этот курс поможет грамотно составить заявку, определить цели и ожидаемые результаты, а также эффективно распределить ресурсы и организовать работу команды.

Первый сезон конкурса собрал более пяти тысяч проектов от школ со всей страны, и 200 родительских комитетов из 78 регионов стали победителями, получив финансирование на общую сумму около 160 миллионов рублей. Во втором сезоне организаторы планируют увеличить количество победителей в четыре раза, предоставив грантовую поддержку на сумму порядка 700 миллионов рублей.

Проекты могут быть представлены в различных направлениях воспитания: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание. Победившие школы смогут получить финансирование в размере до 500 тысяч, 1 миллиона или 2 миллионов рублей в зависимости от масштаба и значимости проекта. Итоги конкурса будут подведены на заседании Всероссийского родительского комитета в мае 2025 года.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко ранее объявил, что президент РФ поручил выделить 1 миллиард рублей из резервного фонда на реализацию родительских инициатив.