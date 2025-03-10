Общество

«Кузница»: Покупатель всегда прав? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 марта. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Для каждого из нас это как минимум повод вспомнить, что ежедневно мы много раз становимся потребителями товаров и услуг. Покупаем ли стаканчик кофе или холодильник, заказываем ремонт квартиры или машины, ведем своего питомца к грумеру или сами идем к зубному, покупаем продукты в магазине шаговой доступности или бронируем путевку на летний отдых – во всех ситуациях мы являемся потребителями.

Многие сейчас отказываются от чеков на кассе, не обременяют себя чтением договоров или вовсе не составляют их, предпочитая доверять ремонт, казалось бы, хорошо знакомым людям. Выбрасывают коробки из-под микроволновок, чайников и тем более холодильников, хотя продавцы предупреждают – нужно для гарантии. Правильно ли мы поступаем? Может, мы просто не знаем ни своих прав, ни обязанностей в сфере защиты прав потребителей. Гигантскими темпами развивается интернет-торговля: а регулируются ли права потребителей в этом сегменте?

Об этом ведущая Любовь Кузнецова поговорила с начальником отела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольгой Кольцовой.