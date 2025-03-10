Общество

Александр Козловский вручил медаль к 80-летию Победы малолетней узнице в Опочке

Юбилейную медаль к 80-летию Великой Победы малолетнему узнику концлагеря Марии Король в городе Опочка вручил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

Как отметил депутат, медаль стала символом признания и благодарности за стойкость и мужество, проявленные в тяжелое военное время.

«Мария Иосифовна прошла через суровые испытания в юном возрасте. Выражаю ей глубокую признательность за силу духа и желаю доброго здоровья!» - заключил Александр Козловский.