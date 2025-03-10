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Александр Козловский вручил медаль к 80-летию Победы малолетней узнице в Опочке

11.03.2025 15:27|ПсковКомментариев: 0

Юбилейную медаль к 80-летию Великой Победы малолетнему узнику концлагеря Марии Король в городе Опочка вручил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

Как отметил депутат, медаль стала символом признания и благодарности за стойкость и мужество, проявленные в тяжелое военное время.

«Мария Иосифовна прошла через суровые испытания в юном возрасте. Выражаю ей глубокую признательность за силу духа и желаю доброго здоровья!» - заключил Александр Козловский.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
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