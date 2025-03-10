Почетному гражданину Островского района Леониду Рыбакову вручили знак «За заслуги перед районом»

Жителю города Острова, Почётному гражданину Островского района Леониду Рыбакову вручили знак «За заслуги перед районом». Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.
«Вместе с секретарем Псковского регионального отделения «Единой России», депутатом Государственной Думы Александром Козловским выполнили эту приятную миссию. Леонид Федотович Рыбаков, которому в этом году исполнилось 75 лет, отдавал свои силы возрождению Островской земли уже в мирное, послевоенное время. 40 лет он успешно руководил колхозом имени Ленина. Он был первым заместителем председателя райисполкома Островского района», - написал Дмитрий Быстров.
За умелое руководство коллективом и активную общественную работу Леонид Рыбаков награждён правительственными наградами: в 1989 году – медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР», в 1995 году ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», неоднократно был отмечен грамотами областной и районной администраций. В 2020 году ему присвоено звание «Почётный гражданин Островского района».