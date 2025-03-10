Общество

Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении весеннего призыва

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении весеннего призыва на военную службу граждан 1996-2007 годов рождения, соответствующий документ размещен на сайте публикования нормативно-правовых актов региона.

Призывную комиссию области возглавят губернатор, глава военкомата Сергей Судаков и медсестра военкомата Татьяна Бредихина (секретарь комиссии). Сотрудникам УМВД по Псковской области рекомендовано обеспечить порядок на местах проведения призыва на службу.

В 2025 году, как и в прошлом, весенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля. Жителей Крайнего Севера и педагогических работников образовательных учреждений призывают с 1 мая по 15 июля. При этом для тех, кто проживает в сельской местности и занят на посевных уборочных работах, весеннего призыва нет.