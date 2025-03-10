Общество

Минпромторг предложил ввести маркировку для смартфонов и ноутбуков с 1 сентября

Минпромторг России планирует ввести обязательную маркировку радиоэлектроники, в том числе для смартфонов и ноутбуков, а также на некоторые осветительные приборы с 1 сентября 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано 12 марта на официальном сайте правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации», — говорится в заявлении.

Данная инициатива предусматривает переход производителей данной продукции, а также импортеров на обязательную маркировку. При этом производители должны числиться в реестре информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров с 1 сентября текущего года.