Общество

26% псковичей сталкивались с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации — опрос

26% псковичей сталкивались с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Сегодня лишь 10% работодателей не нанимают специалистов, которые обладают избыточной квалификацией. Каждая вторая компания (56%) предпочитает действовать по ситуации. А 16% организаций часто трудоустраивают таких кандидатов.

Опрос экономически активного населения показал, что 26% псковичей сталкивались с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации. Мужчины рассказывают об этом гораздо чаще женщин (36% против 16%), а респонденты от 35 до 45 лет — чаще тех, кто младше, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода, тем чаще участники опроса рассказывали о подобных случаях: среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей в таких ситуациях побывали 18%, а среди псковичей с зарплатой от 100 тысяч рублей — уже 29%.