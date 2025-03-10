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Общество

Сергей Вострецов предложил контрактную систему обучения для решения кадрового вопроса в регионах

12.03.2025 13:46|ПсковКомментариев: 0

Проблема не в количестве студентов в столичных вузах, а в том, что они не возвращаются в свои регионы и не работают по специальности. Так председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов прокомментировал предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко об уменьшении приема абитуриентов из регионов в столичные вузы. Мнение он высказал в своем Telegram-канале. 

Матвиенко предложила уменьшить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы. Председатель Совфеда отметила, что студенты из глубинки часто не могут найти работу по полученной специальности, становясь неудачниками. При этом они не желают возвращаться на свою родину. По словам Матвиенко, университеты столичных городов собирают студентов из разных регионов России, увеличиваю количество платных мест и «штампуют специалистов» по таким специальностям, которые не нужны на рынке труда.

«К сожалению, даже уважаемая Матвиенко не понимает сути вопроса. Проблема не в том, что дети приезжают учиться в столицу, а в том, что они не возвращаются домой, а еще хуже — не работают по той специальности, на которую учились. Необходимо отменить ЕГЭ для приема в вузы. А для бюджетников перейти на контрактную систему обучения: принимать на бюджет только тех, кто готов ехать и отрабатывать в своем регионе, независимо от результатов ЕГЭ. Сначала, конечно, тех, у кого баллы выше, но если места для распределения останутся свободными, дальше брать тех, кто готов отработать, независимо от результатов. Если отрабатывать не поехал — деньги за обучение возвращаешь государству в двойном размере», - написал Сергей Вострецов.

По его мнению, только так можно решить проблему кадров в регионах, другого пути нет.

«А все эти миллионы фельдшеру или сельскому доктору нужны как мертвому припарка — это деньги на ветер. Не поедет москвич ни в Чечню, ни в Туву — ни за миллион, ни бесплатно. А тот, кто там родился, у кого там друзья и для кого это родина, может и без энтузиазма, но точно без страха вернется домой, отработает свои 5 лет. И большая часть создаст семью и останется на родине. А тем, кому свербит вернуться в столицу, — но хотя бы уже специалистами»,  - прокомментировал предложение Сергей Вострецов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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