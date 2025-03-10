Общество

На великолукском предприятии выявили нарушения трудового законодательства

На великолукском предприятии «Велторф» выявили нарушения трудового законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

В нарушение требований закона на момент проверки у ряда работников отсутствовало обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда, а также стажировка на рабочем месте. Ряд работников не ознакомлены с картами специальной оценки условий труда, не все работники в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В нарушение ТК РФ отсутствовал порядок осуществления индексации заработной платы работников.

По результатам проверки в адрес руководителя внесено представление, которое рассмотрено, нарушения устранены. В отношении должностного возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ и части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Дела рассмотрены, лицо привлекли к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа.