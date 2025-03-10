Общество

Военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы» объединит молодежь из России и Республики Беларусь

В Псковской области пройдет международный военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы», который объединит подростков из России и Республики Беларусь в возрасте от 14 до 17 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие направлено на укрепление дружбы между народами, воспитание патриотизма и развитие творческих способностей участников через реализацию значимых проектов.

Программа лагеря включает три ключевых этапа.

С 14 по 16 марта в Пушкинских Горах пройдет трехдневная форсайт-сессия. Ее участники познакомятся с историей Кургана Дружбы, примут участие в мастер-классах и тренингах, направленных на командообразование и проектную работу. Команды пройдут подготовку и начнут разработку собственных проектов по направлениям «Художники», «Хранители истории», «Защитники», которые впоследствии представят экспертному жюри.

С 23 июня по 6 июля подростки соберутся на территории Кургана Дружбы в Себежском округе, где будут активно трудиться над воплощением своих проектов в жизнь.

Итоговая презентация проектов состоится 6 июля, на которой участники смогут продемонстрировать результаты своей работы.

Каждый участник слета получит уникальную возможность проявить себя, найти новых друзей и приобрести важные жизненные навыки. Военно-патриотическое мероприятие «Курган Дружбы» станет не только образовательной площадкой, но и пространством для культурного обмена и укрепления международных связей.