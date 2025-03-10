Общество

В Дно простились с поэтом Игорем Фадеевым

Сегодня, 12 марта, в Дно простились с педагогом, поэтом и писателем Игорем Фадеевым, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Дновского муниципального округа.

Фото: администрация Дновского муниципального округа

«Сегодня дновцы простились с Игорем Фадеевым. Имя этого человека известно всему району. Педагог, наставник, поэт, человек, глубоко любящий свою малую Родину и людей, живущих здесь. Многочисленные его стихи превратились в песни, которые исполняются людьми разных уровней и званий. Самозабвенные рифмы Игоря Фадеева имеют одно уникальное свойство - проникать в самую душу, бередить самые сокровенные её тайники и прорастать там яркими образами, правдивыми и уникальными», - сообщили в администрации.

Также в администрации района отметили, что прозу Игоря Фадеева можно считать учебником истории края.

«Там много - лиц без масок, а характеров без прикрас. Читаешь, а перед глазами встают кадры из прошлого, и уже видишь бойкого мужичка с соседней улицы или девушку с ближайшего двора. Игорь Николаевич очень любил вспоминать о далёкой истории нашего края, мысленно отправляться во времена своих бабушек и прабабушек, во времена известного в Дно помещика Ноинского. Ах, сколько баек он рассказывал об этом, да так, что дух захватывало! А как его любили ученики! В этом педагоге было одно простое и очень нужное качество - говорить с ребёнком на его языке, рассказывать о важном просто и легко. Таким был Игорь Николаевич. Да, в районной газете "Дновец" он часто подписывался псевдонимом Владимир Донщиков. Но по стилю письма все знали, это - наш Игорь Фадеев. Таким был наш земляк. Таким мы все его запомним. Искренние соболезнования родным и близким! Вечная память», - подытожили в окружной администрации.