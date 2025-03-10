Общество

В Пскове прошел конкурс профмастерства среди групп задержания Росгвардии

Конкурс профессионального мастерства среди групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии состоялся в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

За звание лучших состязались сотрудники, представляющие отделы и отделения вневедомственной охраны псковской Росгвардии.

Росгвардейцы сдали зачеты на знание нормативно-правовых актов, регламентирующих их деятельность. Выполнили контрольные упражнения по стрельбе из пистолета Макарова, преодолению полосы препятствий. На практике отработали прибытие на объект при срабатывании тревожной сигнализации и задержание условного преступника.

По результатам конкурса лучшие результаты показала команда межмуниципального отделения вневедомственной охраны «Опочецкое», второе место завоевала команда ОВО по Островскому району, а третье место досталось росгвардейцам из Гдовского отдела вневедомственной охраны.

Победители и призеры награждены грамотами, медалями и ценными подарками.