Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Снять проклятие
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
«Лёгкая кухня» Классические блины
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
самозапрет на получение кредита
Как отправить ребенка в летний лагерь
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
Эхо несостоявшегося теракта
 
 
 
ещё Общество 10.03.2025 13:141 Борис Елкин призвал проголосовать за кошку Машу в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0» 12.03.2025 16:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 марта 12.03.2025 16:090 Юрий Сорокин награжден почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью» 12.03.2025 16:051 Владимир Кузь: Нужно развивать науку в регионах, чтобы молодежь училась и работала дома 12.03.2025 15:550 Алиментщик прятался на чердаке от псковских судебных приставов 12.03.2025 15:510 В Пскове прошел конкурс профмастерства среди групп задержания Росгвардии
 
 
 
Самое популярное 05.03.2025 09:290 Устроивший стрельбу в Санкт-Петербурге пскович был найден мертвым 10.03.2025 19:531 Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й дивизии 10.03.2025 10:211 Подозреваемых в убийстве лидера ОПГ «Ташкентские» поймали спустя 16 лет в Псковской области 10.03.2025 13:344 Кого не пустят в Псковский кремль 10.03.2025 18:094 Рейтингомер: Бабинингейт, отставка вице-губернатора и депутат с пистолетом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове прошел конкурс профмастерства среди групп задержания Росгвардии

12.03.2025 15:51|ПсковКомментариев: 0

Конкурс профессионального мастерства среди групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии состоялся в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

За звание лучших состязались сотрудники, представляющие отделы и отделения вневедомственной охраны псковской Росгвардии.

Росгвардейцы сдали зачеты на знание нормативно-правовых актов, регламентирующих их деятельность. Выполнили контрольные упражнения по стрельбе из пистолета Макарова, преодолению полосы препятствий. На практике отработали прибытие на объект при срабатывании тревожной сигнализации и задержание условного преступника.

По результатам конкурса лучшие результаты показала команда межмуниципального отделения вневедомственной охраны «Опочецкое», второе место завоевала команда ОВО по Островскому району, а третье место досталось росгвардейцам из Гдовского отдела вневедомственной охраны. 

Победители и призеры награждены грамотами, медалями и ценными подарками.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?
В опросе приняло участие 153 человека
12.03.2025, 16:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 марта 12.03.2025, 16:360 Псковская область присоединилась к проекту по популяризации спортивной борьбы 12.03.2025, 16:320 Полы разобрали в псковской церкви Николы со Усохи 12.03.2025, 16:280 «Управляйку» в Великих Луках обязали убраться в подвале
12.03.2025, 16:120 Псковичка завоевала медали на соревнованиях по настольному теннису в Италии 12.03.2025, 16:110 Мужчину в Пскове осудили за кражу велосипеда вблизи Мирожского монастыря 12.03.2025, 16:090 Юрий Сорокин награжден почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью» 12.03.2025, 16:070 С велосипедиста в Великих Луках взыскали компенсацию морального вреда за наезд на ребенка
12.03.2025, 16:051 Владимир Кузь: Нужно развивать науку в регионах, чтобы молодежь училась и работала дома 12.03.2025, 15:550 Алиментщик прятался на чердаке от псковских судебных приставов 12.03.2025, 15:510 В Пскове прошел конкурс профмастерства среди групп задержания Росгвардии 12.03.2025, 15:470 Псковский академический театр драмы обнародовал афишу мая
12.03.2025, 15:460 «Беседка»: С новосельем, детский фонд! ВИДЕО 12.03.2025, 15:281 Александр Козловский: На сегодняшний день нет условий, при которых военные действия могут прекратиться 12.03.2025, 15:140 Жителя Пскова могут посадить на 1 год 10 месяцев за кражу 12.03.2025, 15:110 В Дно простились с поэтом Игорем Фадеевым
12.03.2025, 15:090 В сквере Породненных городов в Пскове поврежден один из памятников. ФОТО 12.03.2025, 15:060 На великолукском предприятии выявили нарушения трудового законодательства 12.03.2025, 15:000 В Пскове есть волонтеры, которые с нами навсегда душой и сердцем – детский фонд  12.03.2025, 14:480 Поддельную купюру из Гдова обнаружили в Пскове
12.03.2025, 14:470 Елена Даньшова: Сокращение приема студентов из регионов в столичные вузы ограничит их конституционные права 12.03.2025, 14:310 19-летнего псковича задержали за кражу из магазина на улице Яна Фабрициуса 12.03.2025, 14:300 В Рособрнадзоре ответили на вопрос об увеличении времени на написание ЕГЭ 12.03.2025, 14:150 Псковские военнослужащие провели занятия по десантированию. ВИДЕО
12.03.2025, 14:040 Кешбэк 100% на оплату тарифа: билайн запустил акцию за пополнение баланса 12.03.2025, 14:001 Александр Козловский: Дети должны учиться в столичных вузах и возвращаться в регионы 12.03.2025, 13:530 Рекордную рождаемость зубров зафиксировали в заповеднике «Калужские засеки» 12.03.2025, 13:510 Псковичи повелись на уловки мошенников и лишились около миллиона рублей
12.03.2025, 13:510 Нужно ужесточить правила заведения домашних животных — Александр Козловский 12.03.2025, 13:460 Сергей Вострецов предложил контрактную систему обучения для решения кадрового вопроса в регионах 12.03.2025, 13:360 Централизованная библиотечная система Пскова победила в конкурсе практик в сфере национальных отношений 12.03.2025, 13:300 Итоги муниципальной реформы можно будет подводить через несколько лет – Александр Козловский
12.03.2025, 13:230 Жителю Пскова дали три года условно за хранение наркотиков 12.03.2025, 13:190 Роспотребнадзор призвали проверить крем бренда L`Oreal на наличие канцерогена 12.03.2025, 13:170 У детского фонда в Пскове наконец-то появился свой дом – координатор программ отделения 12.03.2025, 13:100 В великолукской школе материнства стартовали первые занятия
12.03.2025, 13:080 Умер заместитель главного врача бежаницкой больницы Илья Рудометов 12.03.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским 12.03.2025, 12:550 В Псковской области верстается 10-й том книги «Солдаты Победы» 12.03.2025, 12:520 Военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы» объединит молодежь из России и Республики Беларусь
12.03.2025, 12:500 Отборочные концерты на псковский фестиваль «Добрый рок» проходят в соседних регионах 12.03.2025, 12:430 Псковская область вошла в число пилотных регионов по внедрению стандарта по интеграции импатриантов 12.03.2025, 12:400 Не успевшего затормозить на улице Коммунальной в Пскове водителя Chevrolet оштрафовали 12.03.2025, 12:360 Александр Козловский займется проблемой доступности аптек на Запсковье
12.03.2025, 12:320 Детский фонд в Псковской области ежегодно оказывает поддержку порядка 10 тысячам подопечных 12.03.2025, 12:290 Депутат Госдумы предложил давать аллергикам внеочередной отпуск 12.03.2025, 12:210 Сергей Вострецов: Звонки от начальства в нерабочее время — это несоблюдение ТК РФ 12.03.2025, 12:130 Двоим псковичам назначили по полгода лишения свободы условно за кражу денег с банковского счета
12.03.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: С новосельем, детский фонд! 12.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 марта 12.03.2025, 12:000 Великолучанка получила срок за попытку отбиться от собутыльника ножом 12.03.2025, 11:570 Жителю Опочки грозит до 20 лет тюрьмы за покушение на сбыт почти 100 грамм эфедрона
12.03.2025, 11:530 До +14 градусов с осадками прогнозируют в Псковской области 13 марта 12.03.2025, 11:510 Восстановленного после проступка полицейского в Псковской области уволят по решению второго суда 12.03.2025, 11:370 Новая выставка откроется в Музее истории города Печоры 14 марта 12.03.2025, 11:350 В спортивном зале «Центурион» в Великих Луках выявили нарушения
12.03.2025, 11:300 «Горводоканал» ликвидирует последствия утечки питьевой воды на набережной реки Великой в Пскове 12.03.2025, 11:250 26% псковичей сталкивались с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации — опрос 12.03.2025, 11:244 Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов 12.03.2025, 11:220 «Собственной персоной»: Александр Козловский о 80-летии Победы, работе в Госдуме и задачах «Единой России»
12.03.2025, 11:210 Концерты и мастер-классы организуют в Печорах и Пскове по проекту «Город мастеров» 12.03.2025, 11:151 Безрассудство и отвага 12.03.2025, 11:150 Минпромторг предложил ввести маркировку для смартфонов и ноутбуков с 1 сентября 12.03.2025, 11:090 Москвичка попала под суд за ДТП с пострадавшим в Великих Луках
12.03.2025, 11:070 Псковские приставы принудительно доставили подсудимого в суд Мончегорска 12.03.2025, 11:050 Мошенники орудовали от лица лидера Псковского облсовпрофа 12.03.2025, 11:010 Пять уголовных дел за кражи с банковских счетов в Великих Луках направлены в суд 12.03.2025, 10:580 Законопроект о запрете рекламы эзотерики и гадания внесен в Госдуму
12.03.2025, 10:490 Избирком объявляет старт конкурса молодежных проектов в Псковской области 12.03.2025, 10:400 «Беседка»: С новосельем, детский фонд! 12.03.2025, 10:390 «Коллекцию фантазий Телеманна» услышат псковичи на органном концерте 12.03.2025, 10:310 Псковские работодатели за месяц искали более 500 электромонтажников – аналитики
12.03.2025, 10:180 Экс-президента Грузии осудили на девять лет за растрату госбюджета 12.03.2025, 10:150 «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском перевезли 8,2 тысячи пассажиров с начала года 12.03.2025, 10:020 Два случая пала травы зафиксировали в Красногородске и Усвятах 12.03.2025, 10:000 Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении весеннего призыва
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru