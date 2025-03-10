Общество

В День работника УИС в Псковском филиале университета ФСИН России состоялось награждение сотрудников

Сегодня, 12 марта, на плацу Псковского филиала университета Федеральной службы исполнения наказания России состоялось торжественное построение личного состава с участием руководства и ветеранов образовательной организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала университета.

Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев выразил особую благодарность ветеранам за их вклад в развитие пенитенциарной системы, гражданское и профессиональное становление молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы и зачитал поздравительное письмо от начальника университета ФСИН России Александра Вотинова.

Член совета ветеранов филиала Николай Богорев отметил важность труда сегодняшних сотрудников УИС, профессорско-преподавательского состава Псковского филиала университета ФСИН России в подготовке достойной смены и надежного кадрового пополнения.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей лучшим сотрудникам и курсантам образовательной организации от руководства филиала была объявлена благодарность.

К монументу памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебного долга, возложили гирлянду славы.