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Какие симптомы указывают на проблемы с печенью, назвала врач-гастроэнтеролог

Врач-гастроэнтеролог, эндоскопист Псковской городской поликлиники Елена Максимова рассказала, какие симптомы могут указывать о проблемах с печенью и почему болезни печени бывает сложно обнаружить на ранней стадии, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Печень не имеет нервных окончаний в своей структуре, только в своей капсуле, поэтому долгое время она не болит. Болевые ощущения появляются, только когда печень увеличивается в размерах и капсула растягивается. Так, например, бывает при тяжелом вирусном гепатите, крупных кистах и абсцессах в печени и онкологических заболеваниях органа. В связи с этим так важно проходить плановое обследование анализы крови, УЗИ органов брюшной полости, посещать гастроэнтеролога 1 раз в год», - отметила врач.

Однако, есть симптомы-предвестники, которые могут дать понять, что обследование и посещение врача откладывать не нужно: чувство тяжести в правом подреберье после приема пищи, привкус горечи во рту, отрыжка, тошнота, отеки ног, вздутие, нарушения стула, в том числе его посветление, потемнение цвета мочи (цвет «темного пива»), пожелтение кожных покровов и склер, кожный зуд, увеличение живота в объеме без видимой на то причины, появление на коже сосудистых звездочек или красных точек, синяков без внешних воздействий.

«При появлении любого из перечисленных симптомов важно обратиться к терапевту. Врач проведет осмотр и порекомендует обследование. Как правило, оно начинается с биохимического анализа крови и УЗИ печени», - добавили в комитете.