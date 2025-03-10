Общество

Активисты в Великих Луках помогли закрасить граффити с рекламой наркотиков

Активисты «Движения Первых» в Великих Луках приняли участие в мероприятиях в рамках операции «Чистое поколение - 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в великолукском отделении движения.

Фото здесь и далее: «Движение Первых» / Великие Луки

В рамках первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2025» в городе Великие Луки 12 марта сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из ОМВД России по Великим Лукам организовали ряд мероприятий, направленных на формирование правового сознания у молодежи.

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В рамках акции стражи правопорядка вместе с активистами «Движения первых» ликвидировали незаконные надписи на фасадах зданий города Великие Луки.

«Эта мера не только улучшает облик города, но и демонстрирует активную позицию общественности и правоохранительных органов в вопросах борьбы с наркотиками», - отметили активисты.

Первый этап оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2025» продлится до 19 марта.