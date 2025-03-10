Общество

Алексей Севастьянов: Мы должны достойно встретить ветеранов СВО и помочь им адаптироваться к мирной жизни

Программа «Герои земли Псковской» призвана помочь ветеранам специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни. Такое мнение председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Любые военные действия когда-то заканчиваются. Наши доблестные братья, сестры, жители нашей Псковской области вернутся домой. Многие из них ушли на СВО из муниципалитетов, многие служили либо в нашей 76-й дивизии, либо в бригаде. У нас очень высокий процент тех, кто несет срочную службу, и тех, кто сегодня находится в зоне специальной военной операции, будучи призванным, будучи добровольцем или военным. Они вернутся домой, мы должны их встретить, должны дать им возможность себя проявить. Это люди с потенциалом. Люди с железными нервами, с железной волей. Программа "Герои земли Псковской" уже стартовала, уже идет прием заявок. Кто пройдет отбор, если у них будет желание, сможет обучаться в Академии президента, получить соответствующий дипломом», – сказал Алексей Севастьянов.

Он отметил, что программа запускается не для того, чтобы ее участники сразу стали главами районов или губернаторами, а для того, чтобы они получили возможность для полноценной реабилитации, социализации и реализации себя в новой сфере.